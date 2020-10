Calciomercato, Juventus cinica: doppio colpo a prezzo ridicolo

Notizie clamorose dalla Spagna in ottica calciomercato Juventus. Paratici vuole sfruttare l’occasione con il Real Madrid

Nessuna pietà in campo e nemmeno sul calciomercato. La Juventus ha intenzione di tornare a primeggiare in Europa oltre che a confermarsi in Italia. Per questo, dopo l’arrivo di Chiesa nell’ultimo giorno della sessione estiva, il club bianconero si candida ad essere protagonista anche a gennaio. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo senza doversi svenare dal punto di vista economico. Due sono i giocatori nel mirino dei bianconeri: il terzino sinistro brasiliano Marcelo ed il fantasista spagnolo Isco, entrambi del Real Madrid. La ‘Vecchia Signora’ ha il coltello dalla parte del manico perché sa che il presidente dei blancos Florentino Perez vuole cederli il prima possibile. Per questo, come riportato dal portale iberico ‘Don Diario’, la Juve sarebbe pronta a presentare un’offerta formale di 20 milioni di euro contro i 40 chiesti dalle ‘Merengues’ per il trequartista. Per quanto riguarda Marcelo, invece, il CFO Paratici vuole che i campioni di Spagna lo liberino a costo zero!

