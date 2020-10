Calciomercato Juventus, i bianconeri all’assalto del top player del futuro: Pirlo lo vuole a tutti i costi, ecco la cifra per l’acquisto a gennaio

E’ da tempo uno dei pallini della Juventus. Precisamente, da quando, nella gara d’andata degli ottavi di finale della scorsa Champions, fece ammattire i bianconeri. Il talento del Lione, Houssem Aouar, è stato inseguito a lungo da Paratici, che lo reputa il giocatore del futuro a centrocampo. Anche Pirlo sarebbe ormai innamorato delle qualità del 21enne e avrebbe chiesto alla dirigenza di metterlo in cima alla lista degli acquisti da effettuare a gennaio. Bianconeri che dunque torneranno all’assalto quanto prima. Secondo il portale transalpino ‘Foot-sur-7’ Rudi Garcia non vorrebbe assolutamente privarsene. Ma la dirigenza del Lione non sarebbe d’accordo e Aulas valuterebbe una cessione di fronte alla giusta offerta, per una cifra di poco meno di 50 milioni di euro. Valutazione comunque elevata, ma la Juve, specie se il gioco in mediana dovesse continuare a languire, potrebbe fare lo sforzo decisivo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Addio Ronaldo se parte Dybala

Calciomercato Juventus, indizio social di Wanda Nara | Rispunta Icardi