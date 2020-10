Il destino di Cristiano Ronaldo sembra indissolubilmente legato a quello di Paulo Dybala. Senza l’argentino CR7 può partire

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala non hanno ancora potuto esprimere il loro potenziale in questo inizio di stagione. L’argentino è tornato solo di recente e rappresenta il caso mediatico di questo avvio di annata, mentre CR7 è alle prese col Coronavirus. Dybala lavora anche sul fronte rinnovo dove la strada appare tutt’altro che già spianata col contratto sempre più vicino alla scadenza che fa pensare anche ad un futuro addio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Stando a quanto sottolineato da ‘Don Balon’ la ‘Joya’ sarebbe finita di prepotenza nel mirino del Chelsea di Lampard, che già la scorsa estate ha dimostrato di puntare forte sui giovani affermati. In secondo piano il Real Madrid con Florentino Perez sempre grande estimatore del fantasista argentino che senza rinnovo rischia di dire addio alla Juve. Il portale iberico evidenzia inoltre che in caso di partenza di Dybala anche Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare Torino in quanto non è intenzionato a continuare in bianconero senza il suo partner migliore.

