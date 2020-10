Sergio Ramos potrebbe liberarsi a parametro zero senza il rinnovo con il Real Madrid. Juventus e PSG alla caccia del difensore come riporta ‘Don Balon’

Polveriera Real Madrid in attesa del ‘Clasico’ contro il Barcellona dopo i tonfi con Cadice e Shakhtar in Champions League. Zidane sarebbe a rischio esonero, con il tecnico francese che potrebbe essere cacciato in caso di nuovo flop sabato contro Messi e compagni. Ad agitare la piazza merengue è inoltre la situazione di Sergio Ramos, che stando ai media spagnoli e precisamente alla testata ‘Don Balon’ avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate con il Real.

Juventus, Sergio Ramos non rinnova: duello col PSG

Il difensore e capitano (che percepisce uno stipendio da quasi 12 milioni di euro netti a stagione) avrebbe rifiutato la proposta di Florentino Perez, che gli offriva un solo anno di prolungamento. Sul tavolo per Ramos ci sarebbero già le offerte di Juventus e Paris Saint-Germain, pronte ad allettare il nazionale spagnolo con un ricco ingaggio. Il classe ’86 sarebbe attratto da entrambe le destinazioni per chiudere la carriera a grandi livelli e senza un rilancio del Real Madrid per il rinnovo potrebbe scegliere tra la Juve dell’ex compagno Cristiano Ronaldo e il PSG di Neymar, suo grande rivale ai tempi della militanza del brasiliano nel Barça.

