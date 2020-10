Nuovo tonfo del Real Madrid in Champions League contro lo Shakhtar. Zidane a rischio esonero, Pochettino favorito su Allegri

Tempi duri per Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Dopo il sorprendente ko in campionato con il Cadice, nuovo tonfo casalingo per i ‘Blancos’ stavolta in Champions League contro lo Shakhtar. Sul banco degli imputati è finito il tecnico francese, che malgrado la reazione nella ripresa con le reti di Modric e Vinicius non è riuscito a rimontare il 3-0 in favore degli ucraini maturato nella prima frazione di gioco.

Real Madrid, Pochettino in pole con l’esonero di Zidane

C’è tensione tra Zidane e la dirigenza merengue, con la posizione del tecnico francese sempre più in discussione dopo l’inizio di stagione deludente dei campioni di Spagna. Il ‘Clasico’ di sabato contro gli acerrimi rivali del Barcellona – scrive il portale ‘Don Balon’ – può essere decisivo per il futuro dell’allenatore transalpino, sotto contratto fino al 2022 e con un ingaggio da 12 milioni netti a stagione. Florentino Perez avrebbe perso la pazienza nei confronti di ‘Zizou’ e una nuova sconfitta con i blaugrana sarebbe letale per il tecnico che verrebbe immediatamente esonerato. Il favorito numero uno a prendere il posto di Zidane in caso di divorzio – come sottolineato anche dal ‘Chiringuito Tv’ – sarebbe Mauricio Pochettino, in attesa di un progetto ambizioso per ritornare in sella.

L’argentino ex Tottenham verrebbe preferito tra gli altri anche a Massimiliano Allegri, che resterebbe così ancora senza panchina dopo l’addio del maggio 2019 alla Juventus. Il mister livornese tra le big europee è stato più volte accostato pure a PSG e Manchester United, senza dimenticare il corteggiamento della Roma.

