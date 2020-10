Calciomercato Roma, Fonseca a rischio esonero: Allegri e Sarri in pole

La panchina di Paulo Fonseca è sempre a rischio esonero: la Roma tiene il tecnico sotto esame e valuta ancora Allegri e Sarri

Quella della Roma potrebbe essere la prima panchina tra le big del nostro campionato a subire uno scossone. Di un possibile esonero per Paulo Fonseca si parla da mesi, e nonostante la società gli abbia ribadito la fiducia, i rumors su un possibile avvicendamento continuano a susseguirsi.

Secondo quanto riportato stasera da ‘Sky Sport’, infatti, il tecnico è fortemente sotto esame e l’intervista concessa ai portoghesi di ‘Record’, non concordata con la società né autorizzata, ovviamente non ha aiutato a rassenerare gli animi.

I risultati conseguiti finora (pareggi con Verona e Juve, vittoria 1-0 a Udine) e il gioco espresso finora non convincono la società di Friedkin, che ha avviato da tempo contatti per un sostituto di grande livello. Come anticipato da Calciomercato.it, il nome in pole resta quello di Max Allegri, ancora libero dopo l’avventura alla Juventus, ma resta d’attualità anche quello di Maurizio Sarri, che dovrà liberarsi proprio dai bianconeri. Si parla anche di uno Spalletti-tris, soluzione però che non convince molti.

La scelta dipenderà, in ogni caso, dai risultati del campo: dovesse raddrizzare la rotta, Fonseca resterebbe al comando dei giallorossi. Ma, a quanto pare, la società non tollererà altri passi falsi.

