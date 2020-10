Crespo, ex campione interista, ha parlato di Messi, Ronaldo, Pirlo e altre news di casa Juventus

Hernan Crespo torna a parlare del calcio italiano. L’ex attaccante di Inter e Milan, attuale allenatore del Defensa y Justicia, ha svelato anche alcuni retroscena su Pirlo: “Siamo stati compagni, abbiamo condiviso tante emozioni, tanti momenti. Ricordo che lui e Sandro Nesta condividevano la stanza in ritiro e io, puntualmente, andavo a rompere loro i cogl***i – spiega a ‘Tuttosport’ – Abbiamo passato momenti fantastici e di grande allegria”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Chiamato a parlare del decennale duello Messi-Ronaldo, Crespo ha mostrato idee chiare: “Chi prendo dei due? Beh, che domande: Messi, ma senza nulla togliere al portoghese. Vederli entrambi in campo è un piacere per gli occhi. Chiaro, però, che essendo Lionel un mio connazionale e un ragazzo che ho visto crescere, vorrei assistere sempre a suoi trionfi”.

PELE‘ – “Oggi è il compleanno di O Rei Pelé, tra una settimana sarà quello del D10S Diego Armando Maradona. Ho la fortuna di aver fatto, ad un evento, una foto con loro due, non una cosa che capiti a tutti. A ripensarci mi viene la pelle d’oca: io in mezzo con entrambi che mi abbracciano. Un quadro. Per Pelé grande ammirazione, ma non l’ho vissuto. Diego sì, Maradona l’ho vissuto eccome. Per me il calcio è sentimento, è passione: quello che ha suscitato in me Diego, nessuno mai”.