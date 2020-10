Juventus, speranza Ronaldo | Le ultime sul portoghese

In casa Juventus c’è ancora la speranza di vedere Ronaldo contro il Barcellona, le ultime sul portoghese

Giorni di ansia e attesa per Cristiano Ronaldo. Non tanto per problemi di salute, ma per la positività stessa al Coronavirus che gli sta impedendo di allenarsi con i compagni mettendo a serio rischio la super sfida di mercoledì contro il Barcellona. Il portoghese sta bene ed è asintomatico, ma non può lasciare l’isolamento finché non si negativizzerà. E’ corsa contro il tempo, dunque, ma permane ancora un barlume di speranza: clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Zidane alla Juventus? Ecco due fedelissimi!

Juventus, Cristiano Ronaldo positivo: le ultime

Il fatto che la Juventus giochi in casa contro il Barça, riporta ‘Tuttosport, è un vantaggio perché concede a Ronaldo un giorno di tempo in più per negativizzarsi. Il campione portoghese, tra un allenamento e un altro nella sua dimora, si starebbe sottoponendo al tampone ogni giorno e avrebbe una carica virale bassa. Positivo dal 13 ottobre, ha ancora pochi giorni a disposizione per rispondere presente alla sfida contro Leo Messi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Juventus cinica: doppio colpo a prezzo ridicolo

Calciomercato, Zidane in bilico al Real: futuro alla Juventus – Ultime CM.IT