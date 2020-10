Calciomercato, Zidane porta alla Juve i fedelissimi Sergio Ramos e Modric

Al Real Madrid iniziano a pensare al post Zidane. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non ha mai nascosto l’apprezzamento per il francese

Si addensano nubi nere sulla panchina del Real Madrid. Le due cocenti sconfitte casalinghe, nella Liga contro il Cadice e in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, pesano, e non poco, e cominciano a circolare voci su un possibile addio di Zinedine Zidane. Per sostituire l’allenatore francese, ecco spuntare i nomi di Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri e Raul Gonzalez Blanco. Nello stesso tempo, questa situazione potrebbe portare scompiglio anche in casa Juventus, visto che il francese è un pallino del presidente Andrea Agnelli. Attualmente, è bene dirlo, Andrea Pirlo è saldamente ancorato alla panchina bianconera e non ci saranno sussulti, ma, come riportato anche dalla nostra redazione, se dovesse succedere qualcosa di attualmente non preventivabile, ‘Zizou’ sarebbe una soluzione decisamente interessante.

E sempre dal Real Madrid potrebbero arrivare due fedelissimi. Dalla Spagna, continuano a parlare della questione rinnovo per capitan Sergio Ramos. In scadenza nel giugno 2021, il difensore chiede un biennale, mentre il presidente Florentino Perez vorrebbe ragionare di anno in anno, visti i 34 anni del calciatore simbolo della squadra. Altro giocatore che si libererà a parametro zero alla fine della stagione in corso è Luka Modric. Il Pallone d’Oro 2018, 35 anni, è stato protagonista ieri in Champions con un gol sensazionale, ma il suo futuro appare lontano da Madrid. Solo suggestioni allo stato attuale, ma nel calciomercato mai dire mai.

