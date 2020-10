Calciomercato Juventus, futuro Dybala | C’è la novità

Per il calciomercato Juventus c’è la novità sul futuro di Dybala, le ultime sull’argentino

Infelice per il suo mancato utilizzo nella gara col Crotone, Paulo Dybala ormai da mesi aspetta novità per il suo futuro. In ballo, con la Juventus, c’è il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. Come già anticipato da Calciomercato.it, l’appuntamento di inizio ottobre tra le parti è stato rinviato, resta dunque da trovare una nuova data. Intanto, nuove informazioni giungono proprio dopo la giornata di ieri, ricca di polemiche e retroscena per il pareggio in terra calabrese: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Dybala

Ieri, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe stato un contatto tra il suo rappresentante, Jorge Antùn, e Paratici per mettere in agenda un colloquio utile in vista del prolungamento con la Juventus. Già in settimana, aggiunge la ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe muoversi qualcosa. Si lavora dunque al rinnovo fino al 2024 con possibile opzione al 2025. Tra campo e futuro, sono settimane importanti per Dybala: vedremo se la frattura verrà davvero ricomposta oppure se sarà addio.

