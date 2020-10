La Juventus pensa già a gennaio e punta il baby prodigio del Salisburgo in vista di un addio di Paulo Dybala

Partenza di campionato non certo positivo per la Juventus di Andrea Pirlo che sul campo è stata in grado di vincere soltanto alla prima contro la Sampdoria. I bianconeri pensano così già ai rinforzi di gennaio e hanno messo gli occhi su Luka Susic, talentino del Salisburgo, pronto a fare il salto di qualità. Appena 18 anni, ma già capace di conquistare gli scout della Juventus che – come riferisce ‘donbalon.com’- sarebbe pronta a far partire l’assalto già a gennaio offrendo 15 milioni di euro per evitare che poi a fine stagione si inneschi l’asta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, Griezmann ha deciso

Un arrivo anticipato per dare un’alternativa in più a Pirlo sulla trequarti ma anche per consentire a Susic di ambientarsi in vista della responsabilità che lo investirà la prossima stagione. Il croato, infatti, arriverebbe in previsione della cessione di Paulo Dybala. La Joya non sta vivendo un momento particolarmente felice in bianconero, di ieri lo ‘scontro’ con Paratici, e a fine anno – ad una stagione dalla scadenza del contratto – potrebbe andare via: Psg e Real Madrid le destinazioni possibili.