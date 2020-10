Paulo Dybala non è ancora sceso in campo in questa stagione agli ordini di Pirlo. Intanto continua a slittare la questione rinnovo

Paulo Dybala probabilmente sarà costretto ancora una volta a rinviare il suo esordio stagionale alla prossima settimana e al match di Champions con la Dinamo Kiev. Difficile vederlo in campo infatti domani sera contro il Crotone, considerando i problemi gastrointestinali accusati in Nazionale e che non gli hanno permesso di scendere in campo nelle sfide delle Qualificazioni Mondiali contro Ecuador e Bolivia.

Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e Premier: doppio assalto

La ‘Joya’ al massimo potrebbe andare in panchina nella trasferta calabrese, con Pirlo – che oggi non parlerà in conferenza stampa – che scioglierà i dubbi dopo la rifinitura di oggi prima della partenza per Crotone. Non è un momento facile questo per il numero dieci, fermo dallo scorso 7 agosto nella notte che segnò la cocente eliminazione della Juventus in Champions League. Prima la ricaduta dell’infortunio muscolare alla coscia, adesso i problemi gastrointestinali senza dimenticare la delicata questione in merito al rinnovo. Come raccolto nei giorni scorsi da Calciomercato.it è slittato nuovamente l’incontro tra la dirigenza della Continassa e l’agente dell’attaccante Antun, da diverse settimane presente a Torino. Si attendono nuovi sviluppi sul vertice tra le parti, anche se resta al momento distanza tra la richiesta (15 milioni di euro) e l’offerta della Juve (10 milioni fino al 2025).

Una trattativa che ancora non è entrata comunque nel vivo, con Dybala che rimane oggetto dei desideri delle big d’Europa, soprattutto in Premier League. Dalla Spagna, infatti, rilanciano il fortissimo interesse del Manchester United: secondo ‘Todofichajes.com’, infatti, i Red Devils la prossima estate proveranno l’assalto totale a Dybala. In questa ultima finestra di mercato gli inglesi non hanno fatto spese folli e hanno risorse da investire. Il prezzo sarebbe di circa 80 milioni di euro, ma sulla Joya anche il Chelsea è pronto a fiondarsi.

