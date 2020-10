Juventus, niente conferenza per Pirlo in vista del Crotone | La scelta

Pirlo non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Crotone: Juventus in isolamento fiduciario dopo i casi di Covid-19

Non ci sarà la conferenza stampa per presentare il match contro il Crotone. Così ha deciso la Juventus, che non vuole ‘rompere’ l’isolamento fiduciario a cui è attualmente sottoposto tutto il gruppo squadra dopo che Weston McKennie è risultato positivo al Covid-19. Questa è la motivazione per cui Andrea Pirlo non parlerà in vista della sfida di sabato sera: i bianconeri applicano la massima attenzione vista l’emergenza Coronavirus che ha colpito la società. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

