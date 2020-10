Si è parlato moltissimo nelle scorse ore dello scambio di parole a margine di Francia-Portogallo tra Kylian Mbappe e Cristiano Ronaldo. Bomba dalla Spagna

Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappe: il pallone d’oro del recente passato e la stella del futuro che ha già dimostrato di poter stare nel calcio dei grandi. Il giovane francese ha infatti già trionfato da protagonista al Mondiale di due anni fa trascinando i transalpini alla vittoria finale. Il classe 1998 è un fenomeno di sicuro avvenire che è stato peraltro spesso accostato proprio a CR7 per caratteristiche e qualità soprattutto del primo Ronaldo della carriera. I tifosi di Francia e Portogallo hanno potuto ammirarli contro nella sfida dei giorni scorsi in Nations League a margine della quale le due stelle hanno anche avuto modo di scambiare quattro chiacchiere e un paio di sorrisi che non sono di certo passati inosservati. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I tifosi sognano di vederli magari anche insieme e a tal proposito come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” lo stesso Ronaldo potrebbe convincere l’attaccante francese del PSG a trasferirsi alla Juventus nell’ambito di un maxi affare da 400 milioni di euro. I bianconeri sognano infatti un nuovo grande colpo in attacco e proprio CR7 potrebbe essere lo sponsor giusto per portarlo a Torino: Mbappe infatti è sin da piccolo un grandissimo fan del cinque volte Pallone d’oro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus – Caso Ronaldo, Agnelli risponde a Spadafora

Juventus, Ronaldo e il futuro di Mbappe | Svelata la conversazione segreta