Non era passata inosservata la chiacchierata in campo tra Ronaldo e Mbappe in occasione di Francia-Portogallo. Ma la Juve non c’entra: i due attaccanti avrebbero parlato del Real Madrid

Cristiano Ronaldo aveva incrociato Kylian Mbappe, qualche giorno prima della positività al coronavirus, nel match di Nations League terminato a reti bianche tra Francia e Portogallo. I due campioni sono stati immortalati da telecamere e fotografi, con il giovane attaccante del Paris Saint-Germain che non ha mai nascosto il suo debole per CR7, suo idolo d’infanzia.

Calciomercato Juventus, Ronaldo a Mbappe: “Vai al Real Madrid?”

Tra i due c’è stato anche un breve scambio di battute, con ESPN è riuscito a decifrare il contenuto della conversazione. I tifosi della Juventus si erano scatenati nei giorni scorsi prefigurando un Ronaldo nelle vesti di Ds per portare in bianconero l’asso francese, come successo nel 2019 con de Ligt. L’argomento in oggetto della chiacchierata in campo non sarebbe stato un ipotetico futuro a Torino di Mbappe, ma le voci che lo accostano con sempre più insistenza al Real Madrid. “Allora il Real? La domanda di Ronaldo, con Mbappe che ha risposto: “Cosa vuoi che ti dica, se nemmeno io so cosa farò in futuro?“.

