Cristiano Ronaldo questa sera sfida la Francia con il suo Portogallo nel match di Nations League. E proprio in terra francese si concentrano nuovamente le indiscrezioni sul futuro di CR7, con il Paris Saint-Germain che non mollerebbe la presa sull’attuale numero 7 della Juventus. Già nei mesi scorsi lo sceicco Al-Khelaifi avrebbe provato un approccio per il cinque volte Pallone d’Oro, prima che la situazione alla Continassa si rasserenasse con il cambio di guardia in panchina e l’arrivo di Pirlo.

Juventus, CR7 allontana il PSG

Stando alla stampa spagnola il PSG potrebbe comunque riprovarci la prossima estate, facendo leva sulle difficoltà economiche della Juve. Ma anche i vice-campioni d’Europa non navigano nell’oro e il contenzioso in Francia per i diritti televisivi può mettere dei paletti in materia di bilancio sul mercato. Ronaldo è legato ai bianconeri fino al 2022 da un contratto pari a 31 milioni di euro netti a stagione e come riporta ‘Tuttosport’ non ha cambiato idea al momento sulla volontà di rispettare fino alla fine l’accordo con la ‘Vecchia Signora’. Il fuoriclasse portoghese ha un rapporto diretto con Agnelli e con il presidente discuterà a tempo debito del suo futuro e, inoltre, la scelta di Pirlo e il rinnovamento della rosa per il nuovo corso della Juventus lo hanno soddisfatto.

