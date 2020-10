Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Addio a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrebbe essere seriamente coinvolto nel progetto di ringiovanimento della Juventus. CR7 potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione

Cristiano Ronaldo ha iniziato nel migliore dei modi la stagione 2020/21. Anche a 35 anni il fuoriclasse portoghese riesce a farsi trovare sempre pronto come dimostrano le tre reti in due gare disputate in Serie A contro Sampdoria e Roma. CR7 riesce infatti a mantenere ancor standard di rendimento elevatissimi ma ciononostante la Juventus starebbe anche iniziando a pensare al futuro.

Come sottolineato dagli spagnoli di ‘Diario Gol’ il lusitano potrebbe avere i giorni contati in quel di Torino. La Juventus ha seguito questa estate una politica di trasferimento per ringiovanire la rosa che ha compreso i vari Pjanic, Matuidi, Higuain e Douglas Costa con l’inserimento di pedine giovani come Arthur e Chiesa. Una fase di transizione guidata inoltre da Pirlo in panchina e che dovrebbe continuare a fine stagione con i vari Bonucci, Buffon, Chiellini, Khedira e lo stesso Ronaldo. CR7 rimarrà dunque ancora un anno ma il club pensa già ad un futuro senza di lui. Lo stesso portoghese sarebbe inoltre d’accordo per un eventuale addio.

