Juventus, c’è un positivo nel Portogallo di Cristiano Ronaldo: la situazione

Sono ore particolari e di attesa per molti club per via delle nazionali. Si teme infatti di perdere il controllo con i viaggi internazionali e, in certi casi, anche di incorrere in qualche sanzione. È il caso della Juventus, o per meglio dire dei giocatori bianconeri che hanno lasciato l’isolamento fiduciario dopo la positività al Covid-19 di due componenti dello staff. I cinque calciatori, tra cui Cristiano Ronaldo e Dybala, sono stati segnalati alla Procura di Torino dalla Asl.

CR7 è volato in Portogallo, lasciando così la ‘blocca’, per rispondere alla convocazione della propria selezione. Come annunciato dalla federazione portoghese, Jose Fonte è stato trovato positivo al Covid-19. Al suo posto il ct Fernando Santos ha chiamato Domingos Duarte del Granada per affrontare Spagna, Francia e Svezia. Tutti gli altri calciatori, tra cui ovviamente Cristiano Ronaldo, sono invece risultati negativi e sono a disposizione del mister. Nel tardo pomeriggio il Portogallo è tornato ad allenarsi in vista della sfida di domani con la Spagna.