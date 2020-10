Calciomercato Roma, nuovo ‘giallo’ su Smalling | Confusione in Lega

Nuovo giallo sul ritorno di Smalling: sul sito della Lega, diversamente da quanto annunciato dalla Roma, il trasferimento risulta temporaneo

Il ritorno di Chris Smalling in giallorosso è stato uno dei tormentoni della sessione di mercato che si è appena conclusa. Il finale, poi, ha riservato ulteriori colpi di scena: Roma e Manchester United si sono scambiati i documenti allo scadere della chiusura del calciomercato italiano. Per questo, infatti, nella serata di ieri stava crescendo la preoccupazione per la riuscita dell’operazione: alla fine è arrivata l’ufficialità da parte dei due club.

Nella giornata di oggi, però, è spuntato un nuovo ‘giallo’ relativo al ritorno di Smalling in giallorosso: secondo quanto indicato sul sito della Lega di Serie A, infatti, il trasferimento ultimato da Roma e Manchester United sarebbe a titolo temporaneo. Questo sarebbe in netta contrapposizione con quello indicato dai due club, cioè il trasferimento a titolo definitivo. In ogni caso, il centrale britannico è atteso oggi nella Capitale.

