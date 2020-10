Calciomercato, retroscena Suarez | Era il primo obiettivo

Dalla Francia rivelano come Luis Suarez fosse la prima scelta di Tuchel per l’attacco: la scelta di Kean per il PSG è stato un ripiego

Uno dei protagonisti assoluti del mercato che si è appena concluso è stato, senza dubbio, Luis Suarez. La decisione del Barcellona di escludere l’attaccante uruguaiano dal proprio progetto tecnico è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Da quel momento, si è scatenato il tam-tam sul futuro del ‘Pistolero’: una delle società che si è spesa maggiormente per riuscire a prenderlo è stata la Juventus. Alla fine, però, Suarez è passato all’Atletico Madrid ed i bianconeri hanno virato sul ritorno di Alvaro Morata. Dalla Francia, però, riportano un ulteriore retroscena.

Secondo ‘Telefoot’, Suarez sarebbe stato la prima scelta di Tuchel per l’attacco del PSG. Il tecnico tedesco avrebbe voluto avere con sé il ‘Pistolero’, per sostituire il connazionale Cavani. La scelta dell’uruguaiano di spostarsi alla corte di Simeone, però, ha stravolto i piani del club transalpino. I parigini, per questo motivo, hanno optato per Moise Kean. Anche per il PSG, quindi, la prima scelta per l’attacco sarebbe stato Luis Suarez.

