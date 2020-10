Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto sulla spinosa questione degli ultimi giorni relativa ai positivi e alla gara tra Juventus e Napoli

Continua a tenere banco la situazione relativa a quanto accaduto con Juventus-Napoli dopo i casi di positività di due calciatori azzurri e l’intervento dell’ASL. In merito alla questione è intervenuto anche Enrico Preziosi, presidente del Genoa, che all’interno del programma ‘Tiki Taka – La Repubblica del pallone’ ha ammesso: “Napoli ha applicato correttamente il protocollo? Può essere il segreto di Pulcinella, tutti quanti forse hanno capito che l’ASL sia stata sollecitata. Però quando qualcuno che è sopra di te dice che non puoi fare una cosa, non puoi farla. Io non l’ho contattata. Quello che è successo al Napoli fa capire che nonostante ci fosse un protocollo chiaro e accettato da tutti c’è un ente superiore che si chiama ASL che può decidere per la società. De Laurentiis o Agnelli? Io sono per giocare le partite in una normale condizione e mi sembra che quella del Napoli fosse una condizione normale”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Spadafora: “No allo stop del campionato. Su Playoff e Playout…”

GENOA – “Col senno di poi si è capito perché fossero debilitati ma i tamponi avevano dato esito negativo. Solamente dopo qualche giorno hanno manifestato i sintomi relativi al Covid-19”. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Sull’isolamento dei giocatori Preziosi sottolinea: “Non possiamo tenerli come i polli in una batteria. Non possiamo tenerli rinchiusi, aprire lo sportello e dirgli di andare a giocare. I calciatori sono persone, non possiamo limitare la libertà altrui. Se poi un ragazzo la sera va con un amico o in famiglia, si contagia e contagia gli altri questo non possiamo prevederlo”.

Infine sul campionato: “Parlare di falsato dopo solo tre giornate mi sembra troppo. Potrebbe essere falsato senza regole chiare, sicuramente è anomalo. Corre il rischio di essere falsato”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ESCLUSIVO Iuliano: “Chiesa fa felici tutti. Morata ripiego di Dzeko e Suarez”

Caos Juventus-Napoli, Zampa: “La Asl aveva titolo. Spettacolo penoso!”