Luka Jovic non vuole lasciare il Real Madrid: per la Roma resta quindi possibile il colpo Borja Mayoral. Nuovi contatti in giornata

Il Real Madrid continua ad avere difficoltà nel chiudere la cessione in prestito di Luka Jovic. Il serbo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, dopo aver disputato due gare da titolare prefersice giocarsi le sue carte al Bernabeu. Il suo desiderio è restare nel club blanco: l’unica soluzione che, al momento, lo ha intrigato è il Manchester United, che però non ha affondato ancora il colpo. L’ipotesi Roma non è stata approfondita, in quanto non poteva garantirgli un posto da titolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma e Milan, Zidane fa il punto su Jovic e Mayoral

La situazione dell’ex Eintracht resta in sospeso, e gli spagnoli non hanno intenzione di tenersi in rosa sia lui che Borja Mayoral, la cui cessione resta quindi possibile. Come anticipato dalla nostra redazione, la permanenza di Jovic al Bernabeu sbloccherebbe immediatamente il trasferimento dell’ex Levante alla Roma, con la quale c’è già un accordo di massima.

In queste ore ci saranno nuovi contatti tra l’entourage dell’attaccante e i giallorossi, pronti a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto (per circa 12 milioni di euro), operazione che comporterebbe anche il rinnovo del calciatore col Real Madrid, visto il contratto in scadenza nel 2021. La volontà di Zidane resta quella di tenere Mayoral in rosa, ma se Jovic continuerà a far muro, separarsi dalla punta di Parla sarà inevitabile. Per la Roma, inoltre, resta sullo sfondo l’ipotesi Kalinic, che piace a Torino e Besiktas ma attenderà finché sarà possibile il ritorno nella capitale.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, nuova pista in attacco | C’è l’offerta

Calciomercato Juventus e Roma, retroscena Paratici all’Olimpico