Calciomercato Roma e Milan, Zidane fa il punto su Jovic e Mayoral

Dichiarazioni importanti in ottica calciomercato Milan e Roma da parte di Zidane. Il tecnico del Real Madrid parla di Jovic e Borja Mayoral

Il Milan e soprattutto la Roma guardano in casa Real Madrid per rinforzare il reparto offensivo in questa ultima settimana di mercato. Nel mirino dei rossoneri c’è Jovic mentre, come vi abbiamo anticipato ieri, i giallorossi hanno trovato l’accordo con Borja Mayoral per il trasferimento nella Capitale. Si attende ora il via libera del tecnico Zinedine Zidane, che dei due calciatori ha parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo pensare a tutto perché da qui al 5 ottobre può succedere qualsiasi cosa. Di Jovic posso dire che per adesso è qui e si sta allenando bene: a me questo interessa perché domani abbiamo una partita e lui è concentrato solo su quella. Chi resta tra lui e Mayoral? Non rispondo: io punto su tutti, poi se qualcuno andrà via vedremo”.

