Calciomercato Juventus e Roma, retroscena Paratici all’Olimpico

Calciomercato Juventus e Roma, ancora in bilico il futuro di Fabio Paratici, accostato ai giallorossi: il retroscena di qualche giorno fa

La gara dell’Olimpico tra Roma e Juventus di domenica scorsa è stata l’occasione per il neopresidente giallorosso Friedkin di stare a colloquio con Fabio Paratici. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce di una certa confidenza tra i due, che fa ripartire i rumours sul futuro del dirigente bianconero. L’operato di quest’ultimo nelle ultime sessioni di mercato dei campioni d’Italia è stato messo in discussione e alla fine del mercato non è da escludere l’addio ai piemontesi. Del resto, Friedkin intende ricoprire la posizione ancora vacante di ds con un profilo di grande esperienza. Dopo il 5 ottobre, non sono da escludere sviluppi importanti.

