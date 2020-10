Non c’è solo l’Inter su Marcos Alonso. Anche la Juventus sta seriamente pensando al mancino del Chelsea. Per entrambe però prima le cessioni

Continua il casting della Juventus per quanto riguarda la fascia sinistra difensiva. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione ed iscrive al concorso per il ruolo di nuovo terzino anche Marcos Alonso, mancino spagnolo di proprietà del Chelsea e cercato nel recente passato anche dall’Inter. Lo spagnolo rischia la cessione dopo gli ultimi attriti con Frank Lampard, con il calciatore che ha già pagato con l’esclusione nel match di Carabao Cup con il Tottenham. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

La Juventus è pronta a mettere sul piatto la solita formula, quella messa in atto anche per Morata: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Non c’è alternativa, mentre l’Inter resta forte alla finestra visto anche lo ‘sponsor’ Antonio Conte che lo ha avuto al Chelsea. Ad ogni modo entrambe dovranno prima cedere. L’Inter dovrà piazzare Dalbert e Joao Mario, mentre la Juve ha De Sciglio in partenza con diverse soluzioni disponibili tra cui la Fiorentina.

