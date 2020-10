La Juventus accelera per Federico Chiesa: l’esterno potrebbe giocare domani l’ultima partita con la maglia della Fiorentina

La Juventus insiste per Federico Chiesa, priorità del club campione d’Italia e del tecnico Pirlo per queste ultime battute del calciomercato estivo. Giorni caldi per la trattativa che potrebbe portare il talento della Fiorentina a Torino, con la dirigenza bianconera che cerca di trovare l’intesa con la società di Comisso tra formula, cash e contropartite.

Juventus, affare Chiesa: ultima partita con la Fiorentina

L’operazione Chiesa è legata pure alla cessione della Juve di Douglas Costa, con il nazionale italiano che potrebbe comunque sbarcare a Torino anche senza la cessione del brasiliano fermo restando però l’uscita di almeno due tra Rugani, De Sciglio e Khedira. Come scrive il ‘Corriere della Sera’, quella di domani sera contro la Sampdoria sarà l’ultima partita in maglia viola per Chiesa. L’accordo tra Juventus e Fiorentina dovrebbe essere trovato attraverso un prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe facili condizioni, arrivando ad una somma complessiva tra i 50 e i 60 milioni di euro. Chiesa ha già da tempo l’intesa sul contratto con la ‘Vecchia Signora’ e firmerebbe un quinquennale da 5 milioni a stagione.

