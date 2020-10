Calciomercato Roma, nuova pista in attacco | C’è l’offerta

Nome nuovo in ottica calciomercato Roma. Oltre a Mayoral e Jovic del Real Madrid, i giallorossi sono su Dabbur dell’Hoffenheim

La Roma è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, i giallorossi hanno trovato l’accordo con Borja Mayoral del Real Madrid. In attesa di capire se Zidane darà l’ok alla sua partenza, visto che in attacco potrebbe perdere anche Jovic, il club capitolino starebbe valutando delle alternative. Secondo il sito ‘transfer20.com’, in particolare, la Roma avrebbe messo gli occhi su Munas Dabbur, 28enne centravanti israeliano fresco giustiziere del Bayern Monaco in Bundesliga. Sarebbe già stata avanzata un’offerta da 5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto. Più che la concorrenza del West Ham, a preoccupare sarebbe la posizione dell’Hoffenheim, che ritiene il giocatore incedibile.

