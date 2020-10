Calciomercato Roma, giornata decisiva per Smalling: arriva la conferma alle anticipazioni della nostra redazione

Oggi, la Roma potrebbe compiere gli ultimi passi, decisivi, per uno dei rinforzi più attesi. Ieri, la redazione di Calciomercato.it aveva anticipato l’arrivo a Roma di uno degli intermediari per chiudere l’affare Smalling. Conferme arrivano dalle colonne del ‘Corriere dello Sport’, che riferisce che quest’oggi Pajac sarà nella Capitale per siglare l’intesa definitiva. Il Manchester United si è convinto ad accettare un’offerta più bassa dei 20 milioni inizialmente richiesti. Fondamentale la mossa di ieri di Fienga, volato in Inghilterra per abbattere le ultime resistenze dei ‘Red Devils’. La Roma ha già da tempo in mano l’accordo con il giocatore (quadriennale da circa 3 milioni a stagione).

