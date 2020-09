Finito in panchina nelle prime due uscite stagionali della Roma, Pau Lopez ha ricevuto diversi sondaggi ma vuole restare

Tra le novità della Roma in questo avvio di stagione c’è anche la titolarità di Antonio Mirante nelle prime due uscite in campionato. Arrivato la scorsa estate nella Capitale, Pau Lopez ha assistito dalla panchina alla sfide contro Verona e Juventus, ma non ha fatto drammi. Il portiere spagnolo non ha chiesto la cessione ai giallorossi, rispedendo al mittente, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, diverse chiamate arrivate da Francia, Inghilterra e Spagna. Nonostante il recente ruolo da comprimario, l’ex Betis, a meno di clamorose offerte per lui e per il club, ha intenzione di restare in giallorosso per giocarsi il posto con il suo collega di reparto, che prima della gara contro i bianconeri a ‘Sky Sport’ ha speso belle parole nei suoi confronti. “Vicino a me c’è un portiere fortissimo, con Pau ho un rapporto eccezionale”.

