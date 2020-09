Calciomercato Milan, sorpasso a centrocampo: ‘si’ al prestito

A causa dell’irremovibilità del Chelsea a concedere uno sconto, sorpasso di Soumaré su Bakayoko per il centrocampo del Milan: il Lille apre al prestito

Il nuovo corso del Milan si sta sviluppando all’insegna dell’entusiasmo: nella giornata di ieri i rossoneri hanno annunciato ufficialmente l’arrivo di Tonali, il colpo più atteso di questa sessione di mercato. Il centrocampo di Stefano Pioli, però, è ancora un cantiere aperto e la dirigenza meneghina è all’opera per ultimarlo. Il primo indiziato per raggiungere Tonali sembrava essere Tiemoué Bakayoko, vecchia conoscenza del mondo rossonero, un usato sicuro per il tecnico emiliano. Nelle ultime giornate, però, la trattativa con il Chelsea si è arenata e Bakayoko sembra essere stato superato da un altro giocatore.

Come rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il favorito a raggiungere il Milan a centrocampo sarebbe diventato Boubakary Soumaré. A differenza dell’intransigente Marina Granovskaia e del suo Chelsea, il Lille avrebbe aperto ad un prestito oneroso a condizioni più economiche. Un fattore considerato fondamentale a Milano per il prosieguo della campagna acquisti, dove la sostenibilità sarà la discriminante principale per i prossimi rinforzi. E allora, nelle gerarchie per il prossimo colpo dei rossoneri, Soumaré avrebbe scavalcato anche Bakayoko.

