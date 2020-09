Amichevole, Milan-Vicenza 5-1: Brahim Diaz, esordio con gol

Il Milan batte il Vicenza in amichevole con la prima rete rossonera del neo-acquisto Brahim Diaz: Castillejo protagonista con una doppietta

Senza Ibrahimovic per un pomeriggio di allenamento già programmato, il Milan batte 5-1 il Vicenza in amichevole. I rossoneri di Pioli hanno chiuso il primo tempo sul 3-0 con le marcature di Castillejo (doppietta per lui) e del giovane Colombo. Il tecnico è partito con questo undici: Donnarumma G.; Calabria, Michelis, Duarte, Hernández; Krunić, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Maldini; Colombo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in difesa: super prestito

Nella ripresa classica girandola di sostituzioni e rete dell’esordiente Brahim Diaz. Prima della rete dello spagnolo, il Vicenza aveva accorciato le distanze con Guerra. Nel finale di gara arriva il pokerissimo rossonero con Stanga su assist di Diaz. Buone le indicazioni per Pioli in vista del rush finale della preparazione in attesa del debutto in Europa League contro lo Shamrock Rovers in programma giovedì 17 settembre.