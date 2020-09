Il Milan ha bisogno di un nuovo difensore, l’idea è quella di acquistare Milenkovic dalla Fiorentina, nome in cima alla lista

Risolto il problema portiere, con l’arrivo dal Lione di Tatarusanu – pronto a firmare un contratto triennale – il Milan è concentrato a rinforzare il pacchetto arretrato. La priorità è un centrale da affiancare a Kjaer e Romagnoli. Alle loro spalle, a parte il giovane Gabbia che viene da una stagione di alti e bassi, c’è il vuoto totale. Musacchio starà fuori fino a novembre e Duarte ha dimostrato di non essere per nulla pronto.

Il nome in cima alla lista dei desideri, come più volte raccontato, è Milenkovic. I dialoghi con Ramadani sono continui per cercare di riuscire a far crollare il muro della Fiorentina, che continua a chiedere 40 milioni di euro. In piedi c’è anche il discorso Rebic, con i toscani che hanno diritto al 50% della futura rivendita da parte dell’Eintracht.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si potrebbe profilare un acquisto alla Tonali per Milenkovic, con un prestito importante da mettere sul piatto del club viola.

