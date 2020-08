Calciomercato Milan, obiettivo Milenkovic: ecco l’ostacolo

Il club rossonero tratta il difensore serbo della Fiorentina. La valutazione di 40 milioni di euro è ritenuta, però, troppo alta.

La trattativa Milenkovic-Milan prosegue con fiducia, anche se le battute d’arresto sono all’ordine del giorno. Il problema resta la Fiorentina e la valutazione fatta dal club viola, sui 40 milioni di euro, ritenuta a dir poco eccessiva dai meneghini. Il serbo è la chiave per sbloccare l’acquisto Rebic (in caso di cessione, l’Eintracht dovrà versare il 50% del cartellino ai toscani) e proprio gli ottimi rapporti con l’agente dei due calciatori, Ramadani, potrebbero aiutare il Milan a definire la doppia operazione. Servirà pazientare. E aspettare il momento giusto. Del resto la Fiorentina ha fretta: infatti, senza un rinnovo in tempi brevi la cessione di Milenkovic in questa sessione di calciomercato sarà necessaria.

