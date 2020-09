Calciomercato Juventus, sprint Suarez | Accordo imminente

Svolta sul fronte Suarez, la Juventus starebbe trattando con il Barcellona un conguaglio da versare per liberare l’attaccante: novità anche sul passaporto.

La corsa al prossimo numero ‘9’ bianconero potrebbe avere un vincitore: Luis Suarez si appresta a tagliare il traguardo. Secondo quanto rivelato da ‘Goal’, la Juventus starebbe trattando con il Barcellona per un conguaglio che permetterebbe di liberare l’uruguaiano il prima possibile. L’accordo, peraltro, sembra essere molto vicino fra le due società. Tutto già definito, invece, con il giocatore: il ‘Pistolero’ firmerebbe un triennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Il centravanti di Andrea Pirlo assume sempre di più le fattezze di Suarez.

Intanto, arrivano anche ulteriori novità sul fronte passaporto: da domani ogni giornata sembra essere buona per l’esame di lingua che Suarez dovrà sostenere per ottenere la cittadinanza. Un dettaglio molto importante, questo, perché senza il passaporto da comunitario l’uruguaiano non potrebbe arrivare a Torino: i bianconeri hanno finito gli slot per gli extracomunitari. L’operazione Suarez, in ogni caso, sembra essere in dirittura d’arrivo. La Juventus potrebbe aver trovato il centravanti che giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: sarà niente di meno che l’attaccante della ‘Celeste’.

