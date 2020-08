Le ultime sul possibile colpaccio di calciomercato in Serie A; da Zaniolo a Kean, talenti italiani più in vista

Una breve pausa, poi la ripartenza. In piena pandemia da Coronavirus il calcio non si ferma e programma la lenta ripresa dopo il lockdown dei mesi scorsi. Terminata la stagione agonistica con la vittoria del Bayern Monaco in Champions League, molti club sono già al lavoro per il vicino ritorno del campionato. Le prime gare ufficiali saranno però giocate dalla Nazionale di Roberto Mancini, che ha convocato 37 giocatori per le partite dell’Italia contro Bosnia Erzegovina e Olanda, valevoli per la Nations League. Il 4 e il 7 settembre, svariati saranno i talenti italiani visionati dai club di Serie A e non solo: clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it fa il quadro della situazione: da Zaniolo a Kean, da Donnarumma a Bernardeschi e Tonali, i talenti italiani al centro del mercato.

Calciomercato, da Donnarumma a Sirigu: dubbi sul futuro

Partendo dal reparto più arretrato della Nazionale italiana, tra i calciatori in cerca di certezze sul futuro ci sono Donnarumma, Meret e Sirigu. Il primo, sempre nel mirino della Juventus e dei migliori club europei, è in trattativa per il rinnovo col Milan, che non vuole perderlo a parametro zero tra un anno; novità decisive si attendono entro poche settimane, quando saranno approfonditi i discorsi tra le parti. Meret al Napoli è in competizione con Ospina per la maglia da titolare, ma nonostante le indiscrezioni dovrebbe restare a meno di sorprese. In casa Torino, invece, Sirigu è in uscita e piace alla Roma, ma è stato accostato anche a Napoli e Cagliari; Cairo dovrà dunque valutare la migliore offerta. Spostandoci più avanti, Florenzi cerca una nuova destinazione e piace all’Everton, ma in Italia sono avanzate anche le candidature di Juve, Atalanta e Fiorentina; la sua valutazione si aggira sui 10-12 milioni di euro. L’Inter, infine, lavora alla permanenza di Biraghi, per il quale non c’è ancora l’accordo per lo scambio con Dalbert.

Calciomercato Serie A, da Tonali a Zaniolo: colpo italiano a centrocampo

Il centrocampo azzurro è pieno di talenti graditi in Italia e in Europa. Il nome più importante è Zaniolo della Roma, valutato almeno 70 milioni di euro. Blindato dalla nuova società che lo ritiene incedibile, su di lui c’è da tempo la Juve, ma l’Inter avrebbe messo sul piatto una proposta da 50 milioni ai giallorossi e un quinquennale da 5 milioni netti a stagione al giocatore. Approfittando del mancato affondo nerazzurro, invece, il Milan sta accelerando per Tonali, valutato 50 milioni di euro da Cellino. Jorginho, in uscita dal Chelsea, piaceva alla Juve ma con l’arrivo di Pirlo gli obiettivi sono cambiati: ora il nome caldo è Locatelli del Sassuolo. In cerca di squadra c’è poi Bonaventura, rimasto senza contratto dopo l’esperienza al Milan; su di lui è forte il pressing del Benevento.

Calciomercato, da Bernardeschi a Kean: attaccanti in movimento

Accostato a Roma e Milan nei mesi scorsi, negli ultimi giorni il profilo di Kean è tornato di moda in casa Juventus. Il giocatore è reduce da una stagione negativa all’Everton e ha voglia di riscatto; sarebbe inoltre prezioso anche per l’inserimento nella lista Champions. Resta dunque da monitorare un eventuale scambio con Ramsey. Restando in casa bianconera, si valuta il futuro di Bernardeschi, accostato al Napoli per l’eventuale scambio con Milik, ma nei giorni scorsi è avanzata anche la pista Sampdoria. Infine, c’è Chiesa: nonostante ad oggi non ci siano trattative avanzate, la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere quella decisiva per il suo addio alla Fiorentina.

