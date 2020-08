Calciomercato Torino, da Sirigu a Petagna | Le ultime di CM.IT

Il Torino vuole trasformarsi dopo l’annata tribolata che l’ha visto lottare per la salvezza fino alle ultime giornate

In panchina è arrivato Marco Giampaolo che sta incidendo tanto anche sul mercato per costruire un organico che possa consentirgli di mettere in mostra le sue idee di calcio. Il Toro è pronto ad una rivoluzione, condotta dal direttore sportivo Vagnati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, derby col Torino per il talento polacco

Sirigu, De Silvestri e forse Izzo: Cairo vuole abbassare il monte ingaggi

Il presidente Cairo e il direttore sportivo Vagnati danno un occhio anche al monte ingaggi, l’idea è liberarsi dei profili che guadagnano di più. Lorenzo De Silvestri non rinnoverà il contratto e dovrebbe trasferirsi al Bologna, Sirigu è in uscita (piace alla Roma) e potrebbe andare via anche Izzo, il difensore cresciuto nel settore giovanile del Napoli è sul mercato.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i profili su cui sta lavorando il Toro sono: Sepe per la porta, Hysaj per la fascia destra, l’esterno albanese ha il contratto con il Napoli in scadenza al 30 giugno 2021 e dopo il 20 agosto è previsto un incontro con il procuratore Mario Giuffredi per capire il suo futuro.

Il Toro, dopo aver preso Ricardo Rodriguez, è pronto a pescare in casa Sampdoria, è in fase avanzata la trattativa per Linetty e poi l’ex difensore blucerchiato Andersen in forza al Lione.

Per il reparto offensivo piacciono il trequartista Marchwinski del Lech Poznan e Petagna del Napoli ma il club di De Laurentiis porterà l’ex Spal in ritiro e deciderà poi il suo futuro, attendendo le partenze di Milik e Llorente. In attacco il Torino dovrebbe realizzare anche delle cessioni per eventuali nuovi acquisti: potrebbero partire Iago Falque di rientro dal prestito al Genoa e Zaza. In uscita ci sono anche Lyanco, se lo contendono Bologna e Sporting Lisbona, Ola Aina, che piace anche al Napoli, Edera, che dovrebbe andare in prestito in serie B, Millico e Berenguer.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il Torino punta Vecino: ipotesi di scambio

Calciomercato Milan, rinforzo in difesa per Pioli: ci pensa Raiola