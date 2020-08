Calciomercato Roma, Everton-Florenzi: nuovi contatti. Ultime CM.IT

L’esterno giallorosso lascerà di nuovo la Capitale. In Italia è seguito da Fiorentina e Atalanta, ma il club di Ancelotti ha effettuato uno scatto importante

Il ritorno a Roma sarà solo temporaneo: Alessandro Florenzi è di nuovo in partenza dopo il prestito al Valencia. L’esterno romano ha una trattativa – riportano indiscrezioni di Calciomercato.it – con l’Everton di Ancelotti, che nelle ultime ha intensificato i contatti per bruciare la concorrenza di Fiorentina e Atalanta. Il nome dell’ex capitano della formazione di Fonseca (valutato 10-12 milioni di euro) è stato fatto pure alla Juventus, al tavolo con i giallorossi per valutare eventuali scambi o affari allargati in ottica plusvalenza. Di certo, dopo i primi colloqui esplorativi delle scorse settimane, i contatti tra le due società non mancheranno anche nelle prossime ore, con il dirigente Paratici primissimo obiettivo del Ceo Fienga per il ruolo di ds della Roma.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juve-Roma, asse caldo: tutti i nomi sul tavolo

Calciomercato Roma, fatta per Fuzato al Gil Vicente | Le ultime di CM.IT