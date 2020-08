Calciomercato Roma, fatta per Fuzato al Gil Vicente | Le ultime di CM.IT

Daniel Fuzato passa al Gil Vicente. Visite mediche già fissate: cifre e dettagli

Avventura in prestito per Daniel Fuzato, 23enne portiere di proprietà della Roma. La pista anticipata negli scorsi mesi da Calciomercato.it si è concretizzata definitivamente in queste ore: è fatta per il passaggio del brasiliano al Gil Vicente. Il giocatore sosterrà domani le visite mediche con il suo nuovo club. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Fuzato si trasferisce in prestito gratuito con diritto di riscatto, fissato a 3 milioni di euro, e contro-riscatto in favore della Roma a 4 milioni.

