Calciomercato Juve-Roma, asse caldo: tutti i nomi sul tavolo

Roma e Juventus sono pronte a fare nuovamente affari insieme. Tutti i nomi che potrebbero finire sul tavolo: da Dzeko a De Sciglio e non solo

Torna a scaldarsi l’asse Roma-Juventus. Bianconeri e giallorossi sono pronti a fare nuovi affari, utili anche ai bilanci. La scorsa estate toccò a Spinazzola e Pellegrini scambiarsi le maglie, oggi i nomi sul tavolo delle due società, pronte ad incontrarsi a Londra, sono davvero parecchi.

L’interesse da parte dei campioni d’Italia per Zaniolo e Pellegrini è ormai noto da tempo, così come la volontà di tenerli da parte dei capitolini. Difficile, per non dire impossibile, che la nuova proprietà decida di cominciare l’avventura con la cessione di due elementi chiave come i giovani italiani.

Sul tavolo così potrebbero finire altri elementi. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di Edin Dzeko, Cuadrado, Rugani, De Sciglio e Florenzi ma attenzione ad un altro profilo. Secondo il Corriere di Roma sul piatto ci sarebbe anche il nome di Kluivert, che come l’esterno italiano non rientra più nei piani societari.

