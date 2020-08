La Juventus pensa al ritorno in prestito di Kean dall’Everton. Per lui anche un ulteriore vantaggio: potrebbe essere inserito nella lista B di Champions

Kean si è accasato a Liverpool, sponda Everton, appena un anno fa per la cifra di 27,5 milioni di euro. Oggi potrebbe invece fare ritorno alla Juventus, come riporta ‘Tuttosport’, ma in prestito e poi chissà. Del resto la storia di Coman insegna: da cessione frettolosa a uomo decisivo per la vittoria del Bayern Monaco in Champions.

Andrea Pirlo potrebbe dunque pensare al ritorno di un giovane attaccante che l’ambiente bianconero lo conosce bene, e che quindi avrebbe già il vantaggio di accelerare un eventuale re-inserimento in gruppo. Ma soprattutto, potrebbe essere inserito nella lista B di Champions League essendo cresciuto nel vivaio juventino, liberando quindi un posto per la lista A. Mica poco per una squadra che proverà ad allestire una rosa competitiva per la conquista della coppa.

E poi c’è la voglia di riscatto. Da parte del calciatore, che in Inghilterra ha certamente deluso le aspettative con soli 2 gol messi a segno e poche presenze da titolare, ma anche quelle della Juventus, che potrebbe capire di aver fatto un passo troppo celere nel cederlo se quest’ultimo dovesse giocare bene le proprie chances.

