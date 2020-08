La Juventus ha come priorità di calciomercato il reperimento di un attaccante centrale e sta studiando vari profili che facciano al caso di Pirlo

In attesa di conoscere il futuro di Gonzalo Higuain, la Juventus ha incassato in queste ore un messaggio molto importante dall’agente di Paulo Dybala. Mentre le voci sull’argentino si susseguono senza soluzione di continuità, per quanto riguarda il mercato in entrata sono diversi i profili seguiti per il ruolo di centravanti. Milik, Raul Jimenez, Zapata e Suarez sono nomi che circolano da diverso tempo, ma non bisogna perdere d’occhio nemmeno la candidatura di Alexandre Lacazette, soprattutto alla luce del rinnovo di Aubameyang.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: praticamente fatta per Lacazette

L’interessamento è concreto e reale, ma c’è chi si spinge oltre. Secondo ‘Don Balon’, infatti, la trattativa sarebbe molto avanzata, al punto che si può parlare di un approdo ormai imminente dell’attaccante francese in bianconero. Con i soldi incassati da questa cessione, l’Arsenal farebbe la spesa in Spagna, puntando su Coutinho a centrocampo e su Mariano Diaz come sostituto dell’ex Lione.

