Dall’Inghilterra, il Newcastle ha un nuovo acquirente che avrebbe già indicato in Ronaldo il primo obiettivo: contatti avviati con il ‘7’ della Juventus

Non ci sarebbe solamente il PSG dietro a Cristiano Ronaldo. Sul numero portoghese della Juventus potrebbe esserci un nuovo assalto dalla Premier Legue. Come rivelato dal ‘Daily Telegraph’, il Newcastle sarebbe oggetto di una nuova offerta da parte del ‘Bellegraph Nova Group’ (BNG) per 310 milioni di euro. I nuovi acquirenti dei ‘Magpies’ avrebbero individuato in Cristiano Ronaldo il grande colpo con cui conquistare i tifosi fin da subito. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ‘BNG’ avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del portoghese. Nel futuro di ‘CR7’, quindi, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in Premier League. Il nome di Ronaldo era già stato accostato ai ‘Magpies’ quando il fondo gestito dal principe ereditario Mohammed bin Salman stava cercando di acquistare il club inglese.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, summit con la Roma: non solo Zaniolo!

Lazio, stupore Tare: “Silva? Rispetto per il giocatore, non per l’uomo!”

Calciomercato Serie A, rivoluzione Barcellona | Dal sogno Messi alla suggestione Suarez