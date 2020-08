Lazio, stupore Tare: “Silva? Rispetto per il giocatore, non per l’uomo!”

Il trasferimento alla Real Sociedad di David Silva ha lasciato stupiti la Lazio e il suo direttore sportivo Igli Tare. Ecco le parole del dirigente biancoceleste

Il trasferimento di David Silva alla Real Sociedad ha davvero sorpreso tutti. Il fantasista spagnolo sembrava destinato a vestire la maglia della Lazio: era praticamente tutto fatto, poi nei giorni scorsi il giallo, con le voci su un possibile inserimento di Valencia e Juventus. Niente di tutto ciò, alla fine l’ex Manchester City si è legato ufficialmente alla Real Sociedad, con un contratto biennale.

Il Direttore Sportivo, Igli Tare, mostra tutto il suo stupore e malumore per l’esito finale della trattativa: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad – si legge sul sito ufficiale del club biancoceleste – Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”.

