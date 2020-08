Calciomercato Lazio, UFFICIALE: sorpresa David Silva!

David Silva vola in Spagna. Il fantasista non giocherà in Italia, con la Lazio, che tanto lo ha seguito, ma in Liga con la maglia della Real Sociedad

Niente Lazio. David Silva vola in Spagna per vestire la maglia della Real Sociedad. Il fantasista, che ha detto addio al Manchester City, dopo dieci anni, sembrava poter sbarcare in Italia per vestire la maglia biancoceleste.

Nei giorni scorsi le voci legate a Valencia e Juventus ma alla fine Silva ha deciso di trasferirsi Donostia-San Sebastián, nei Paesi Baschi. Dietro la scelta del giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2022, ci sarebbero anche motivi familiari.