Calciomercato Juventus, via Cristiano Ronaldo per 60 milioni!

Fissato il prezzo per l’addio di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese non è considerato incedibile: per 60 milioni può lasciare la Juventus

E’ tutto da scrivere il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante non è riuscito ad essere il valore in più per conquistare la Champions League. Il grande investimento fatto dalla famiglia Agnelli non è bastato e ora in casa Juventus si riflette sulla possibilità di vendere il campione portoghese.

Dopo il ko contro il Lione si sono susseguite tante voci in merito al futuro dell’ex Real Madrid: dall’Inghilterra confermano che il calciatore non è considerato incedibile. Per portarlo via dalla Juventus – secondo quanto riportato dal ‘Sun’ – servirebbe una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Non sono molte le squadre che possono permettersi Cristiano Ronaldo: in Premier League ci sono le due squadre di Manchester, United e City, ma ad oggi sembrano avere altri obiettivi. Il club più accreditato ad essere la nuova casa del portoghese sembra così essere il Psg. I francesi potrebbero muoversi concretamente al termine della Champions League.

