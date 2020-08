Il francese è in uscita dal Barcellona e si parla di un nuovo scambio che potrebbe coinvolgere anche la Juve e Cristiano Ronaldo

Il repulisti totale in casa Barcellona non riguarderà solamente l’allenatore, che sarà Koeman, e la dirigenza, ma anche la rosa della squadra. Sono diversi i giocatori finiti nel mirino del club dopo la clamorosa umiliazione contro il Bayern Monaco e tra questi c’è anche Antoine Griezmann. Accostato a Inter e Juventus anche di recente, l’attaccante francese non è riuscito ad imporsi e la sua permanenza in Catalogna è tutto fuorché scontata, anzi. Consapevole del legame tra Neymar e i senatori dello spogliatoio (Messi in primis), Bartomeu starebbe pensando di intavolare una nuova trattativa con il Psg.

Calciomercato Juventus, scambio Neymar-Griezmann: ecco il soldi per CR7

Secondo ‘Sport’, in casa blaugrana starebbero studiando un’offerta da 60 milioni più il cartellino dell’ex attaccante dell’Atletico Madrid per convincere la società francese. Come ricordano ‘fichajes.net’ e ‘Don Balon’, a Parigi non perdono di vista Cristiano Ronaldo, valutato secondo i due siti spagnoli proprio 60 milioni di euro. Non è dunque da escludere che i parigini possano usare il cash proveniente dalla Catalogna per sferrare l’assalto alla Juventus.

