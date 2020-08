Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo totale | Addio Ronaldo

Fichajes lancia la bomba su CR7: arriva il triplice Sì alla cessione del campione portoghese da parte della Juve

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo le voci circa un possibile addio alla Juventus del cinque volte Pallone d’Oro. Il campione portoghese non avrebbe per niente digerito l’eliminazione ad opera del Lione ed il mancato approdo nella ‘sua’ Lisbona per la final eight di Champions League. L’esonero di Sarri non sarebbe bastato a placarlo e l’arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera rappresenta un’incognita che CR7 non può permettersi a 35 anni. Anche la ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, fa i conti e valuta quanto risparmierebbe in termini di ingaggio con la sua cessione. Ma c’è di più.

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, infatti, il puzzle sarebbe praticamente completo. Avendo capito che non c’è spazio per il ritorno al Real Madrid, Cristiano Ronaldo si sarebbe convinto ad accettare la corte del Paris Saint-Germain, dove lo sceicco Al-Khelaifi lo vuole affiancare a Neymar e Mbappe per formare il tridente più forte del mondo. La Juventus sarebbe disposta ad accettare offerte da 60 milioni di euro. Insomma: tre sì per il grande colpo dell’estate.

