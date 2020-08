Calciomercato, contatto Juventus-agente de Paul: valutazione 35 milioni

Rodrigo de Paul lascerà l’Udinese, ma nel suo futuro potrebbe esserci ancora il bianconero: l’argentino è finito nella nuova Juventus di Pirlo

Dopo il cambio in panchina, con l’esonero di Maurizio Sarri e la promozione di Andrea Pirlo, da pochissimo diventato allenatore dell’Under 23, la Juventus inizia a muoversi anche sul mercato per soddisfare le richieste del nuovo allenatore. In primo piano, la rivoluzione a centrocampo: Matuidi è diretto all’Inter Miami, per Khedira ci sono due offerte dal Qatar, mentre Ramsey sarebbe fuori dai piani dell’allenatore. Oltre ad Arthur, sarà dunque necessario intervenire in maniera massiccia nella zona nevralgica del campo. E uno dei calciatori accostati ai bianconeri è Rodrigo de Paul. Il numero 10 ha trascinato l’Udinese di Gotti alla salvezza, con giocate importanti e ben sette gol. Il polivalente 26enne argentino ha confermato quanto di buono fatto nell’annata precedente e si è imposto all’attenzione dei grandi club.

Calciomercato Juventus, contatti con l’agente di de Paul

E, secondo ‘sportmediaset.it’, la Juventus avrebbe avviato i contatti col suo agente, Augustin Jimenez, per discutere del suo eventuale ingaggio. Il nome di de Paul sarebbe stato fatto proprio da Pirlo in persona, ma non sarà facile convincere l’Udinese ad abbassare le pretese: la richiesta si aggira sui 30-35 milioni di euro. I rapporti tra le due società sono ottimi, già in passato hanno portato a termine diverse operazioni e anche in questa potrebbe entrare qualche giocatore come contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Sulle tracce di de Paul sono segnalate anche Milan, Inter, Roma e Fiorentina.

