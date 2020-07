Inter, Carnevale: “No a 33 milioni per de Paul. Andrà in una grande”

Andrea Carnevale, capo scouting dell’Udinese, parla dell’argentino Rodrigo de Paul e dell’offerta dell’Inter respinta

No all’Inter, almeno un anno fa. Andrea Carnevale, capo scounting dell’Udinese, parla di Rodrigo de Paul, trequartista argentino nel mirino da tempo dei nerazzurri. Il dirigente dei friulani a ‘Radio Punto Nuovo’ racconta: “Un anno fa abbiamo rinunciato ad un’offerta dell’Inter da 33 milioni di euro. Pensavamo che un altro anno a Udine gli avrebbe fatto bene. E’ un calciatore che piace, lo ha seguito anche il Napoli: è un piccolo fuoriclasse. Ora è arrivato il momento in cui può andare in una big”.

Carnevale si sofferma anche sul ruolo: “E’ molto forte negli ultimi 15 metri. In Argentina giocava da trequartista, al Valencia da attaccante esterno. Qui in Italia ha cambiato ruolo: è un 10, da noi è un leader. In un centrocampo a tre può dare il meglio a sinistra. E’ universale, può ricoprire tutti i ruoli”.