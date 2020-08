Con la Serie A ormai conclusa è giunto il tempo di tirare le somme, soprattutto per quanto riguarda le panchine. Da Sarri a Conte, la situazione è bollente

Domenica sera si è concluso il campionato di Serie A che ha emesso gli ultimissimi verdetti di una stagione lunga e logorante che per alcune squadre proseguirà con le coppe europee ancora tutte da giocare. Sarà poi il tempo di tirare le somme soprattutto in panchina dove ci sono allenatori che hanno convinto a pieno ed altri che invece sono ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Dal futuro bollente di Sarri a quello di Conte passando per le sicurezze Pioli, Gattuso ed Inzaghi: il punto sulle panchine in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, futuro in bilico: Sarri appeso alla Champions

Si prospetta un calciomercato estivo con pochissimi cambi di panchina in Serie A, ma a tenere col fiato sospeso i tifosi sono proprio le delicate situazioni riguardanti la prima e la seconda in classifica di quest’anno: Juventus ed Inter. Pochi cambi nelle big con Gasperini confermatissimo a Bergamo, Gattuso a Napoli, Inzaghi alla Lazio (con nuovo accordo per blindarlo viste le voci sulla Juve) e Pioli al Milan con tanto di rinnovo contrattuale. Da sistemare dunque soprattutto la situazione di Maurizio Sarri a Torino a cui potrebbe anche non bastare la vittoria dello scudetto per ottenere la fiducia della società. Viste le difficoltà incontrate in questa annata una grossa fetta del futuro dell’ex Chelsea dipenderà dal percorso in Champions League, a partire dagli ottavi di finale da giocare prossimamente contro il Lione e per il quale non sono ammessi fallimenti da parte della società.

Sarri dovrà quindi puntare al bersaglio grosso per avere la certezza di restare in bianconero anche per la prossima stagione. In caso di divorzio anticipato rispetto al contratto in essere fino al 2022 la dirigenza della Continassa si starebbe guardando intorno: difficile il ritorno di Massimiliano Allegri, mentre nonostante le difficoltà non va del tutto accantonata la pista che porta a Mauricio Pochettino, oltre a Simone Inzaghi che però al momento sembra ben saldo alla Lazio. Il sogno di Agnelli sarebbe invece Zinedine Zidane che ha confermato però la sua permanenza al Real Madrid dopo la Liga vinta quest’anno. Sullo sfondo resta infine un altro ex juventino come Paulo Sousa che avrebbe già fatto sapere ai calciatori del Bordeaux che non sarà l’allenatore della prossima stagione

Calciomercato Inter, situazione incandescente: i possibili eredi di Conte

L’altro grande enigma in vista della prossima stagione di Serie A riguarda Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro ha gettato benzina sul fuoco con lo sfogo post-Atalanta che ha alimentato in modo esponenziale voci sul suo destino lontano da Milano. Difficile ad ogni modo l’esonero del tecnico salentino, soprattutto per l’aspetto economico, mentre come evidenziato da Calciomercato.it si potrebbe prospettare addirittura un licenziamento per giusta causa. Un caso al limite che attende di essere sbrogliato e che ha visto le prime smentite da parte dello stesso Conte il quale ha provato a spazzare le voci sul suo destino che nell’immediato futuro vede all’orizzonte l’Europa League. Qualora però dovesse concretizzarsi lo scenario più clamoroso i nomi per la panchina nerazzurra potrebbero portare a profili come Massimiliano Allegri, al momento in pole position, che sarebbe una scelta di Marotta, o anche lo stesso Pochettino caldeggiato soprattutto dal connazionale e vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti.

Calciomercato Serie A, dalla conferma di Pioli al futuro del Torino

Per quanto riguarda le altre panchine di Serie A sono arrivati i primi verdetti importanti nelle ultime settimane. Primo fra tutti la conferma al Milan di Stefano Pioli che ha rinnovato il proprio contratto con relativo cambio di strategie di mercato. Stessa strada per la Fiorentina che ha deciso ufficialmente di confermare in panchina Beppe Iachini nella prossima stagione, al contrario di quanto fatto dal Cagliari che ha ufficializzato l’avvicendamento tra Zenga e Di Francesco con l’ex Roma nuovo tecnico. Confermati anche Juric al Verona e De Zerbi al Sassuolo. Al contrario è tutta da sbrogliare la matassa a Torino dove Longo ha deluso ed andrà via. Sulla panchina granata potrebbe arrivare Marco Giampaolo.

